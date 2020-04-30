В Киевской области за минувшие сутки 21 новый случай COVID-19, в том числе у одного ребенка – врио главы ОГА

За прошедшие сутки в Киевской области лабораторно подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, общее число инфицированных – 664, всего за период эпидемии умерли 15 инфицированных, а выздоровели 73 жителя области.

"В области по состоянию на сегодняшнее утро официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки подтвержден 21 новый случай, в том числе у одного ребенка", - сообщил врио главы Киевского областной облгосадминистрации Василий Володин в ходе онлайн-брифинга в четверг.

По словам врио главы ОГА, из новых заболевших госпитализирован один человек, остальные находятся на самоизоляции.

Он также подчеркнул, что в числе заболевших – 46 медработников, из которых 25 работают в Киеве.

Всего, по словам Володина, на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находится 137 человек.

Что касается количества летальных случаев, то, как отметил врио главы области, за время пандемии умерли от последствий коронавирса 15 жителей Киевской области.

"Уже выздоровели 73 человека, среди них - четверо детей",- сказал он.