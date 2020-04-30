События

14:25 30.04.2020

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

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СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

Служба безопасности Украины предотвратила попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года, сообщает Управление СБУ в Одесской области.

"Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно было быть распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики Новороссия" и силового захвата государственной власти", - говорится в сообщении облправления СБУ на странице в Фейсбук.

В спецслужбе подчеркивают, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать "информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ".

Согласно сообщению, во время обысков у представителей пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения",- говорится в сообщении.

Теги: #рф #сбу #одесса
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