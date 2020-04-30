"Украэрорух" в мае проведет сертификацию новой системы управления воздушным движением

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) получила заявку от украинского провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" о проведении сертификационной проверки нового оборудования, которое позволит увеличить пропускную способность западной части воздушного пространства и повысит безопасность полетов над Украиной.

Как сообщил "Украэрорух" на странице в Facebook в четверг, новая система сделает возможным внедрение регионального воздушного пространства свободных маршрутов (Free Routes Airspace) между смежными центрами организации воздушного движения стран-соседей, а также будет обеспечивать обмен полетными данными с системой планирования международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого.

"Установленная во Львовском региональном структурном подразделении автоматизированная система управления воздушным движением призвана обеспечить гораздо более современный уровень организации воздушного движения и станет эффективным инструментом для работы наших авиадиспетчеров. В ближайшее время она пройдет сертификационные испытания. После получения сертификата новое оборудование будет введено в постоянную эксплуатацию", - цитируется в сообщении руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Отмечается, что производителем системы управления воздушным движением является испанская компания Indra Sistemas S.A.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.