События

14:22 30.04.2020

"Украэрорух" в мае проведет сертификацию новой системы управления воздушным движением

1 мин читать
"Украэрорух" в мае проведет сертификацию новой системы управления воздушным движением

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) получила заявку от украинского провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" о проведении сертификационной проверки нового оборудования, которое позволит увеличить пропускную способность западной части воздушного пространства и повысит безопасность полетов над Украиной.

Как сообщил "Украэрорух" на странице в Facebook в четверг, новая система сделает возможным внедрение регионального воздушного пространства свободных маршрутов (Free Routes Airspace) между смежными центрами организации воздушного движения стран-соседей, а также будет обеспечивать обмен полетными данными с системой планирования международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого.

"Установленная во Львовском региональном структурном подразделении автоматизированная система управления воздушным движением призвана обеспечить гораздо более современный уровень организации воздушного движения и станет эффективным инструментом для работы наших авиадиспетчеров. В ближайшее время она пройдет сертификационные испытания. После получения сертификата новое оборудование будет введено в постоянную эксплуатацию", - цитируется в сообщении руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Отмечается, что производителем системы управления воздушным движением является испанская компания Indra Sistemas S.A.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Теги: #сертификация #украэрорух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 10.04.2020
"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

11:11 12.03.2020
Суд отказал МАУ в удовлетворении иска к "Украэроруху" на 876 млн грн

Суд отказал МАУ в удовлетворении иска к "Украэроруху" на 876 млн грн

15:39 10.01.2020
"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

16:17 03.12.2019
"Украэрорух" получит 5 комплектов радиомаяков производства Thales Deutschland за средства МФО

"Украэрорух" получит 5 комплектов радиомаяков производства Thales Deutschland за средства МФО

05:16 29.11.2019
Новосад: Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию

Новосад: Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию

10:51 28.11.2019
Украина на пороге технической интеграции в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля"

Украина на пороге технической интеграции в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля"

15:39 19.11.2019
Авиакомпании за 10 мес. осуществили более 290 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины – "Украэрорух"

Авиакомпании за 10 мес. осуществили более 290 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины – "Украэрорух"

14:47 09.10.2019
Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

11:04 18.09.2019
"Укрзализныця" реформирует систему закупок путем внедрения корпоративной сертификации CIPS

"Укрзализныця" реформирует систему закупок путем внедрения корпоративной сертификации CIPS

17:29 07.08.2019
УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИНОБОРОНЫ БТР

Очередные 5 БТР-4Е передали Минобороны харьковские машиностроители

РФ СБУ ОДЕССА

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

ЛЯШКО КОРОНАВИРУС

Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

КРЫМ РФ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДЕНИСОВА

Денисова сообщила семьям украинских политзаключенных в РФ и Крыму, что процесс переговоров об их освобождении продолжается

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ и САП уведомили о подозрении в связи с коррупцией в оборонной сфере 6 человек, в том числе экс-замминистра обороны

НАБУ начинает показывать результаты, все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны – Офис президента

Очередные 5 БТР-4Е передали Минобороны харьковские машиностроители

В Киевской области за минувшие сутки 21 новый случай COVID-19, в том числе у одного ребенка – врио главы ОГА

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

Недалеко от арсенала хранения боезапаса ВСУ у Балаклеи произошел степной пожар – Генштаб

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА