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14:03 30.04.2020

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

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Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Комиссия Государственной авиационной службы Украины решила рекомендовать главе службы предоставить авиакомпании SkyUp Airlines право на эксплуатацию воздушных линий Киев-Будапешт (Венгрия) – Киев и Киев-Стамбул (Турция)- Киев с 1 мая 2020 года.

Как отмечается в решении, обнародованном на сайте регулятора, по маршруту в Будапешт, в частности, SkyUp разрешено выполнять регулярные международные рейсы четыре раза в неделю, по маршруту в Стамбул – три раза.

Кроме того, Госавиаслужба аннулировала права авиакомпании "Атласджет Украина" на эксплуатацию воздушных линий Киев-Стамбул-Киев (три раза в неделю) и Одесса-Стамбул-Одесса (семь раз в неделю), а также отказала "Азур Эйр Украина" летать по маршруту Киев-Стамбул-Киев (семь раз в неделю).

Помимо этого, регулятор оставил без рассмотрения заявления авиакомпаний "Элерон" и "Меридиан" относительно получения права на эксплуатацию воздушных линий для выполнения авиаперевозок в других государствах.

Теги: #венгрия #госавиаслужба #турция #skyup
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