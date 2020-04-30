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14:03 30.04.2020

Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

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Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

В Украине проводят 30 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в неделю, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе заседания согласовательного совета Верховной Рады в четверг.

"Относительно тестирования: Украина подает в официальную статистику только ПЦР-тестирование. Как и обещалось мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тыс. Ожидаем поставки к новым аппаратам, которые расширят сеть еще на около 150 аппаратов, что позволит нам ускорить тестирование",- сказал он.

Ляшко добавил, что вскоре запустят тестирование ИФА-тестами – на наличие антител в организме.

"В то же время мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме, чтобы эффективно просмотреть, как реагировала система и вовремя ли она выявляла случаи заболевания. Мы можем делать 1 млн таких тестов в сутки, но на сегодня нет принятой рекомендации ВОЗ, что эти тесты могут использоваться как диагностические. Поэтому мы их будем использовать исключительно для эпидисследований",- сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус
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