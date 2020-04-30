Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики заслушает на заседании представителей Министерства здравоохранения и государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) по вопросу возможных злоупотреблений при закупках защитных костюмов для медиков, сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Комитет по вопросам антикоррупционной политики решил вызвать на его следующее заседание представителей Министерства здравоохранения и государственного предприятия "Медицинские закупки Украины". Причина - вероятные злоупотребления в процедуре закупок средств химической защиты для врачей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина " в четверг.

Юрчишин напомнил, что Минздрав отменил тендер, проведенный МЗУ, где один костюм стоил 249 грн и решил провести свой тендер, победителем которого стала компания, близкая к структурам МВД Украины, предложившая тот же костюм химзащиты, но уже за 488 грн.

"Бюджет Украины потерял на этой закупке не менее 12,5 млн грн и на 40% меньше удалось закупить костюмов для наших врачей", - сказал народный депутат.

При этом Юрчишин обратил внимание на нарушение одного из пунктов правительственной программы о поддержке украинского производителя, поскольку в первом случае костюмы покупались у отечественного производителя с соответствующими сертификатами качества, а во втором - у китайского.

"Конечно, такая коррупция не могла быть не замечена комитетом… Если будет достаточно фактов, то в дальнейшем будем обращаться к правоохранительным органам с просьбой отреагировать на такое злоупотребление со стороны Минздрава", - подытожил Юрчишин.