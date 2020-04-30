События

13:36 30.04.2020

За вымогательство $100тыс от чиновника Минэкологии будут судить группу лиц

1 мин читать
За вымогательство $100тыс от чиновника Минэкологии будут судить группу лиц

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительное заключение в отношении группы лиц, вымогавших $100тыс. у чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что группа лиц, прикрываясь деятельностью одной из общественных организаций по разоблачению фактов коррупции в органах власти, требовали и получили от должностного лица Министерства экологии и природных ресурсов Украины $100тыс.", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном в четверг на сайте ведомства.

По информации Офиса, за эти средства злоумышленники должны были прекратить намеренно организованные ими акции протеста с требованием уволить этого чиновника, а также многочисленные обращения в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

Теги: #коррупция #минэкологии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 29.04.2020
В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

19:43 27.04.2020
Гендиректор госпредприятия пытался дать взятку в 210тыс. грн врио руководителя ГАЗО за назначение ему премий

Гендиректор госпредприятия пытался дать взятку в 210тыс. грн врио руководителя ГАЗО за назначение ему премий

13:21 27.04.2020
В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

14:40 24.04.2020
Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

19:29 22.04.2020
Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

15:55 22.04.2020
Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

12:26 15.04.2020
Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

16:31 13.04.2020
Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

11:05 08.04.2020
Чиновник фискальной службы уличен во взяточничестве

Чиновник фискальной службы уличен во взяточничестве

10:48 03.04.2020
Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ СБУ ОДЕССА

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

ЛЯШКО КОРОНАВИРУС

Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

СТЕПАНОВ КОРОНАВІРУС

В Украине за минувшие сутки 540 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 135 выздоровели

ООС

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

"Украэрорух" в мае проведет сертификацию новой системы управления воздушным движением

Недалеко от арсенала хранения боезапаса ВСУ у Балаклеи произошел степной пожар – Генштаб

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

В Беларуси скончались 89 пациентов с Covid-19, число инфицированных превысило 14 тысяч

Медики составляют четверть заразившихся коронавирусом в Молдове, румынские врачи прибыли на помощь в Кишинев

В Берлине готовятся пресечь возможные первомайские демонстрации из-за запретов в связи с пандемией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА