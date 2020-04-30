За вымогательство $100тыс от чиновника Минэкологии будут судить группу лиц

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительное заключение в отношении группы лиц, вымогавших $100тыс. у чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что группа лиц, прикрываясь деятельностью одной из общественных организаций по разоблачению фактов коррупции в органах власти, требовали и получили от должностного лица Министерства экологии и природных ресурсов Украины $100тыс.", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном в четверг на сайте ведомства.

По информации Офиса, за эти средства злоумышленники должны были прекратить намеренно организованные ими акции протеста с требованием уволить этого чиновника, а также многочисленные обращения в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.