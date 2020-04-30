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13:34 30.04.2020

В Беларуси скончались 89 пациентов с Covid-19, число инфицированных превысило 14 тысяч

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В Беларуси скончались 89 пациентов с Covid-19, число инфицированных превысило 14 тысяч

Количество заболевших Covid-19 в Беларуси возросло за минувшие сутки на 846 человек, пять пациентов скончались, сообщили в министерстве здравоохранения в четверг.

"Умерли 89 пациентов (на 29 апреля 84) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на четверг, зарегистрировано 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 29 апреля 13 181). Прирост за сутки составил 846 человек.

В ведомстве также сообщили, что на 30 апреля выздоровели и выписаны 2 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 176 тыс.625 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 7,9% от общего количества проведенных тестов.

Теги: #коронавирус #беларусь
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