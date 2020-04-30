Медики составляют четверть заразившихся коронавирусом в Молдове, румынские врачи прибыли на помощь в Кишинев

В Молдове число заразившихся коронавирусом медицинских работников приближается к тысяче человек, что составляет четверть об общего количества инфицированных, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Согласно последним данным, 960 работников медицинской системы Молдовы инфицированы COVID-19. Среди них 236 врачей, 344 медсестер, 59 фельдшеров, 15 фармацевтов, 306 человек вспомогательного персонала", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Накануне было подтверждено еще 19 случаев заражения сотрудников Станции скорой помощи сектора Рышкановка - самого густонаселенного микрорайона Кишинева. В связи этим решено закрыть станцию, где заразились коронавирусом уже 32 медиков. Вызовы Скорой помощи в этом микрорайоне будут обслуживать бригады из других микрорайонов.

Также, помощь окажут медики из Румынии, которые в четверг прибыли с гуманитарной миссией в Молдову. В течение двух недель 42 медицинских работника из Румынии будут делиться опытом и помогать сотрудникам Больницы скорой помощи в Кишиневе.

Как сообщалось, в Молдове зарегистрирован 3 тыс. 771 случай заражения коронавирусом. Из них - 1114 человек вылечилось, 116 скончалось, осталось 2543 "активных" случаев. Состояние 237 человек тяжелое, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ, 566 - средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии. В Приднестровье общее число инфицированных составляет 447 человек, 21 из них скончался.

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. С понедельник в Молдове были сняты некоторые ограничительные меры. В частности, были открыты все магазины, за исключением крупных торговых центров и рынков. Кроме того, людям разрешено выходить на улицу, гулять в парках, но не более, чем в группах по три человека.