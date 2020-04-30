В Берлине готовятся пресечь возможные первомайские демонстрации из-за запретов в связи с пандемией

В Берлине не планируют каких бы то ни было послаблений связанных с коронавирусом ограничительных мер на возможных демонстрациях левых сил 1 мая, сообщил сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель.

По его словам, в случае с демонстрациями "никаких послаблений не будет".

"Действует запрет на собрания, мероприятия могут проходить только при участии максимум 20 человек. 1 мая полностью пройдет под знаком соблюдения закона об инфекционной защите", - сказал Гайзель в опубликованном в четверг интервью изданию "Шпигель".

По его словам, в настоящее время демонстрации из-за коронавируса не разрешены, поэтому заниматься их пресечением будет около 5 тысяч полицейских. Сообщения в социальных сетях о возможных беспорядках левых сил полиция принимает к сведению.

Согласно конституции ФРГ, граждане имеют право на свободные собрания и мирные акции без каких-либо заявок и предварительной регистрации, но право на уличные акции может быть ограничено дополнительными законами. В этот раз в связи с пандемией COVID-19 такие ограничения налагает закон об инфекционной защите населения.