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13:12 30.04.2020

Денисова сообщила семьям украинских политзаключенных в РФ и Крыму, что процесс переговоров об их освобождении продолжается

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Денисова сообщила семьям украинских политзаключенных в РФ и Крыму, что процесс переговоров об их освобождении продолжается

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время личной и онлайн-встречи с семьями украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма, указала, что процесс переговоров об их освобождении продолжается.

"Безусловно, их больше всего беспокоило, когда их родные будут дома. Сообщила, что процесс переговоров об освобождении наших сограждан продолжается. Предоставила исчерпывающую информацию об особенностях этого процесса. В то же время отметила, что сейчас необходимо наладить коммуникацию между родными узников Кремля и представителями официальной украинской стороны, которые непосредственно привлечены к процессу переговоров", - написала она в четверг на своей странице в Facebook.

Денисова сообщила о договоренности, что в рабочую группу при Офисе президента будут включены членов семей украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории РФ и оккупированного Крыма.

Также на встрече обсудили вопросы принятия законопроекта о статусе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ, временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Поднимали вопрос предоставления государственной правовой помощи для всех граждан, которых незаконно удерживает страна-агрессор. Заверила, что сделаю все возможное, чтобы такой помощью был обеспечен каждый украинец, который сейчас находится в плену", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова заверила, что будет продолжать обращаться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы восстановить права граждан Украины, которые сейчас находятся в неволе, и требовать обеспечить их необходимой медицинской помощью.

"Кроме того, буду призывать всех международных партнеров объединить усилия и усилить давление на РФ с целью скорейшего освобождения всех украинских политзаключенных", - заявила она.

Теги: #крым #рф #политзаключенные #денисова
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