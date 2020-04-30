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12:56 30.04.2020

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 249 - Кучер

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В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 249 - Кучер

В Харьковской области по состоянию на утро четверга, 30 апреля, лабораторно подтверждено 249 случаев COVID-19, в том числе 12 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского и Змиевского районов", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

В общей сложности на утро четверга в Харьковской области зарегистрировано 514 подозрений на COVID-19 (в том числе 31 - за минувшие сутки). Из них 249 случаев - подтверждено, 121 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 249 заболевших 20 человек выздоровели, 4 - умерли. Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 медиков.

Среди заболевших чуть больше женщин (130 человек). Более половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (129 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Змиевском (32 случая), вВалковском (31 случай), и Харьковском (26 случаев) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (102 человека). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (15 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 73 и 54 случай соответственно. Из 225 болеющих 98 человек госпитализирован (в том числе 1 человек подключен к ИВЛ, 2 - на кислородной поддержке), 127 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 109 человек, 35 находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
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