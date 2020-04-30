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12:43 30.04.2020

Столичная власть выделила на доплаты медикам почти 900 млн грн – Кличко

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Столичная власть выделила на доплаты медикам почти 900 млн грн – Кличко

Киев нашел и выделил на доплаты медицинским работникам почти 900 млн грн, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков. Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги - в том числе на выплату зарплаты сотрудникам - из государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн грн", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг.

По его словам, за апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты - пропорционально отработанному времени при полной занятости.

Для врачей сумма начислений составляет 4 тыс. грн, для медицинских сестер – 3 тыс. грн, для младшего медицинского персонала – 1 тыс. грн.

"Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов Таким образом врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тыс. грн зарплаты, медсестры - 25-30 тыс. и младший медицинский персонал - 20-25 тыс. грн. Такую же зарплату они получат и за апрель", - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март.

"Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн", - добавил мэр.

Кличко также отметил, что на сегодня в столице 148 инфицированных коронавирус медиков - это 10% из числа всех больных COVID-19.

"Я не устану благодарить наших врачей, которые буквально - на линии фронта в борьбе с коварным вирусом. Они постоянно в зоне риска. 10 процентов из киевлян заболевших - именно медики. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз на коронавирус ", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших медиков - врачи Александровской больницы, которая первой начала принимать инфицированных коронавирусом, а также медицинский персонал инфекционные отделения городских больниц №4, №5, №6, №9 и других медучреждений первой и второй волны приема больных коронавирусом.

"Есть среди больных и врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что человек инфицирован. Есть медики также частных клиник и государственных медицинских учреждений", - отметил мэр Киева.

Он сообщил, что на сегодня в станционарах находятся 22 медика. Других болезнь затронула в более легкой форме и они лечатся на самоизоляции.

Теги: #киев #коронавирус #медики #кличко
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