События

12:34 30.04.2020

В первый день мая в большинстве областей Украины пройдут дожди

2 мин читать
В первый день мая в большинстве областей Украины пройдут дожди

На Первомай в Украине погода будет отличаться в разных регионах страны, в большинстве областей пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие сутки в зоне влияния атмосферных фронтов в большинстве областей, кроме юго-востока и северо-запада, пройдут дожди; юго-восточная половина страны останется в теплой воздушной массе, на остальную территорию переместится порция более прохладного воздуха. В северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем и на Закарпатье, Прикарпатье - кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории - без осадков", - говорится в сообщении метеорологов.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°, на остальной территории, а также на побережье Черного моря 15-20 °.

В Киеве 1 мая - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 мая самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -0,6° в 1940г.

В субботу, 2 мая, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных областях 16-21°.

В Киеве 2 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:46 30.04.2020
В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

09:14 29.04.2020
ФРС сохранит базовую ставку, рынки ждут уверенности в заявлениях и хороших прогнозов

ФРС сохранит базовую ставку, рынки ждут уверенности в заявлениях и хороших прогнозов

13:08 28.04.2020
Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель

Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель

15:04 27.04.2020
Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

13:25 26.04.2020
В понедельник в большинстве областей Украины ожидаются ночные заморозки, на востоке страны - сильный ветер

В понедельник в большинстве областей Украины ожидаются ночные заморозки, на востоке страны - сильный ветер

11:24 26.04.2020
В начале недели в Украине немного потеплеет, в основном без осадков

В начале недели в Украине немного потеплеет, в основном без осадков

15:31 25.04.2020
В Киеве 25 и 26 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м / с - Укргидрометцентр

В Киеве 25 и 26 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м / с - Укргидрометцентр

14:00 25.04.2020
Погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в Киевской и Житомирской областях - замдиректора Укргидрометцентра

Погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в Киевской и Житомирской областях - замдиректора Укргидрометцентра

13:57 25.04.2020
В Украине в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди

В Украине в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди

18:20 24.04.2020
ВВП ЕС может сократиться в 2020г примерно на 7,5%, в случае второго пика COVID-19 еще больше - еврокомиссар

ВВП ЕС может сократиться в 2020г примерно на 7,5%, в случае второго пика COVID-19 еще больше - еврокомиссар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

СТЕПАНОВ КОРОНАВІРУС

В Украине за минувшие сутки 540 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 135 выздоровели

ООС

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

ВСПЫШКА ЛЬВОВЩИНА СЕЛО КОРОНАВИРУС

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

ЗАЛОГ ВАКС МИКИТАСЬ

Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Столичная власть выделила на доплаты медикам почти 900 млн грн – Кличко

Кличко: общая задолженность за коммунальные услуги в Киеве достигла около 6 млрд грн

ВАКС утвердил соглашение со следствием экс-нардепа Черненко по незаконно полученной им компенсации за аренду жилья и присудил 3 года условно – САП

Кличко: в Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 60 человек, 1 случай - летальный

Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Наибольший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован в Черновицкой области и Киеве, в двух областях новые случаи не выявлены

22 тыс. человек нарушили правила пребывания в Украине за год

Лукашенко распорядился построить на территории Беларуси новый нефтепровод

Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

Уведомлен о подозрении и объявлен в розыск причастный к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета – Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА