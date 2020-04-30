В первый день мая в большинстве областей Украины пройдут дожди

На Первомай в Украине погода будет отличаться в разных регионах страны, в большинстве областей пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие сутки в зоне влияния атмосферных фронтов в большинстве областей, кроме юго-востока и северо-запада, пройдут дожди; юго-восточная половина страны останется в теплой воздушной массе, на остальную территорию переместится порция более прохладного воздуха. В северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем и на Закарпатье, Прикарпатье - кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории - без осадков", - говорится в сообщении метеорологов.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°, на остальной территории, а также на побережье Черного моря 15-20 °.

В Киеве 1 мая - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 мая самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -0,6° в 1940г.

В субботу, 2 мая, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных областях 16-21°.

В Киеве 2 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.