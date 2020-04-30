Кличко: в Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 60 человек, 1 случай - летальный

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 60 человек, один человек умер; всего в столице уже 1401 подтвержденный случай COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мне бы так хотелось говорить о том, что болезнь в столице пошла на спад. Но, это не так. Сегодня у нас - плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом. Среди них - трое медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет и четыре девочки в возрасте до 17 лет, а также 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет и семь мальчиков до 17 лет. Один больной - из Киево-Печерской лавры.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.