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12:05 30.04.2020

Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

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Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Полиция начала уголовное производство по факту убийства в с.Подворки Харьковской области 13-летней девочки, обезглавленное тело которой обнаружил ее дядя в четверг утром.

"По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины...За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Теги: #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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