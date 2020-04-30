Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Полиция начала уголовное производство по факту убийства в с.Подворки Харьковской области 13-летней девочки, обезглавленное тело которой обнаружил ее дядя в четверг утром.

"По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины...За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.