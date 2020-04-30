Наибольший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован в Черновицкой области и Киеве, в двух областях новые случаи не выявлены

По состоянию на четверг, 30 апреля, наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, Киеве и Тернопольской области, тогда как не выявлены новые случаи заражения в двух областях, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, за минувшие сутки:

Винницкая обл. - 417 (127 выздоровели), в том числе 5 новых случаев заражения за минувшие сутки;

Волынская обл. - 280 (60 выздоровели), в том числе 9 новых за сутки;

Днепропетровская обл. - 347 (23 выздоровели), в том числе 24 новых за сутки;

Донецкая обл. - 68 (10 выздоровели), в том числе 16 новых за сутки;

Житомирская обл. - 374 (21 выздоровел), в том числе 14 новых за сутки;

Закарпатская обл. - 419 (48 выздоровели), в том числе 16 новых за сутки;

Запорожская обл. - 243 (62 выздоровели), в том числе 15 новых за сутки;

Ивано-Франковская обл. - 862 (72 выздоровели), в том числе 41 новый за сутки;

Киев - 1401 случай (75 выздоровели), в том числе 60 новых за сутки;

Киевская обл. - 664 (73 выздоровели), в том числе 21 новый за сутки;

Кировоградская обл. - 391 (100 выздоровели), в том числе 14 новых за сутки;

Львовская обл. - 430 (77 выздоровели), в том числе 25 новых за сутки;

Луганская обл. - 33 (4 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Николаевская обл. - 126 (5 выздоровели), в том числе 10 новых за сутки;

Одесская обл. - 277 (15 выздоровели), в том числе 16 новых за сутки;

Полтавская обл. - 203 (21 выздоровел), в том числе 15 новых за сутки;

Ривненская обл. - 637 (59 выздоровели), в том числе 49 новых за сутки;

Сумская обл. -102 (57 выздоровели), в том числе 4 новых за сутки;

Тернопольская обл. - 779 (78 выздоровели), в том числе 71 новый за сутки;

Харьковская обл. - 249 (20 выздоровели), в том числе 12 новых за сутки;

Херсонская обл. - 111 (35 выздоровел), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Хмельницкая обл. - 82 (20 выздоровели), в том числе 1 новый за сутки;

Черкасская обл. - 290 (60 выздоровели), в том числе 8 новых за сутки;

Черновицкая обл. - 1571 (110 выздоровели), в том числе 82 новых за сутки;

Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели) , в том числе 9 новых за сутки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Украине возросло на 540 человек, 11 ранее заболевших умерли, 135 человек выздоровели, всего число инфицированных на 30 апреля составляет 10 406 человек.

"За минувшие сутки заболели 540 человек, из них 45 детей и 87 медработников. Был госпитализирован 121 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Хорошая новость – 135 человек выздоровели. Всего за все время в Украине заболели 10 406 человек, из них 717 детей, а также 2 063 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 1308 человек. Летальных случаев - 261", - сказал на брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов.