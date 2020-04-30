22 тыс. человек нарушили правила пребывания в Украине за год

За период с 1 мая 2019 года по 30 апреля украинские пограничники обнаружили 1300 нелегальных мигрантов и 22 тыс. лиц, нарушивших правила пребывания в Украине, сообщает Государственная пограничная служба страны.

"За указанный период пограничники обнаружили 1 300 нелегальных мигрантов. Кроме того, во время процедур пограничного контроля в пунктах пропуска пограничники по объективным причинам отказали во въезде на территорию Украины более 8 600 потенциальным нелегальным мигрантам - в основном это граждане Турции, Израиля, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Индии, Нигерии, Молдовы, а также РФ. Большинство из обнаруженных в течение 12 месяцев нелегалов - 22 тыс. - нарушили правила пребывания в Украине. Лидерами в этой категории были граждане России, Венгрии, Молдовы и Румынии", - сообщает Госпогранслужба в четверг.

Остальные нелегальные мигранты - более 1 300 человек - были задержаны за попытку и незаконное пересечение государственной границы. Из них более 300 незаконно пересекли границу в Украину, остальные пытались нелегально покинуть страну. Больше всего нарушителей задержали при попытке пересечь границу с Польшей - 380 человек, со Словакией - более 300 человек, с Молдовой - 230 человек, с Венгрией - 120 человек, с Румынией - более 100 человек, с Россией - 100 человек.

По данным Госпогранслужбы, среди задержанных, которые незаконно пересекли или пытались пересечь границу, больше всего граждан Турции, Молдовы, Афганистана, Бангладеш, РФ, Вьетнама, Ирака, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Армении, Таджикистана и Сомали. Большинство из них прибыли в Украину законно, а уже потом пытались нелегально попасть в страны ЕС.

Кроме того, за последние 12 месяцев оперативные подразделения Госпогранслужбы прекратили деятельность 11 преступных групп, которые переправляли нелегалов. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УКУ) по информации пограничников в Единый реестр досудебных расследований внесены 116 сообщений.