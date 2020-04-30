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10:52 30.04.2020

Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

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Прирост заболевших COVID-19 в Украине после трех дней перерыва вновь превысил 5%

Прирост числа новых заболевших COVID-19, по данным Минздрава, в среду, 29 апреля, составил 5,5% к общему числу ранее заболевших – это выше уровня 5%, на который ориентируется правительство при принятии решения о смягчении карантина.

Как сообщалось, в предыдущие три дня, с 26 по 28 апреля, этот показатель составлял 4,5-4,8%, и это был рекордно длительный период, когда прирост новых заболевших опустился ниже 5% в день.

До этого с момента начала эпидемии в марте этот показатель опускался чуть ниже уровня 5% (до 4,8%) лишь один раз – 19 апреля, однако это было воскресенье, когда статистика новых заболевших традиционно ниже, к тому же праздничный день – Пасха.

"В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%", – так определил премьер-министр Денис Шмыгаль условие для введения первого этапа смягчения карантина. На этом этапе, который предварительно должен стартовать 12 мая, правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, торговлю непродовольственными товарами, разрешит работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

На дашборде Минздрава указанный показатель находится в "красной" зоне и составляет 6,41%.

В то же время с ростом общего числа заболевших определенный правительством 5%-ный суточный потолок прироста также заметно повысился: сейчас он достиг 520 чел. по сравнению с 470 чел. на начало недели, 306 чел. – на начало прошлой недели и 40 чел. – на начало апреля.

При условии 5%-го прироста новых заболевших в последующие 10 дней по итогам 9 мая общее число инфицированных достигнет почти 17 тыс., а допустимый суточный потолок прироста повысится до 848 чел.

Что касается второго критерия с учетом тестов, то Минздрав в последнее время публикует ежедневную общую статистику ПЦР-тестов, согласно которой 29 апреля был достигнут рекордный показатель – 7,315 тыс. тестов за день, тогда как предыдущий рекорд составлял 5,825 тыс. и был зафиксирован 24 апреля.

В то же время МОЗ не уточняет, сколько из этих тестов сделано по новым подозрениям, сколько – по выздоравливающим. С 23 апреля отношение числа выявленных нов заболевших к числу тестов держится в пределах 7,4-8,7%. Исключением стало минувшее воскресение – 9,5%, когда число тестов сократилось до 4,15 тыс. при снижении числа заболевших до 392 чел.

На дашборде Минздрава указанный показатель также находится в "красной" зоне и составляет 9,61%.

Условиями для введения второго этапа смягчения карантина премьер назвал ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки.

Последний показатель до недавнего времени был крайне нестабилен: после постепенного роста с 8 до 181 чел. в период с 20 по 24 апреля, он провалился до 58 чел. в субботу, 25 апреля, и до 24 чел. в воскресение, 26 апреля, однако снова подскочил до 128 чел. в понедельник, 27 апреля. Однако последние два дня он также держится заметно выше отметки 100 человек в сутки – 111 за 28 апреля и 135 за 29 апреля.

Второй этап смягчения карантина предполагает возобновление бытового обслуживания населения и спортивных соревнований при участии до 50 зрителей, открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Согласно статистике Минздрава по 240 больницам, в настоящее время больными COVID-19 занято 2,386 тыс. коек при общем числе свободных койко-мест 41 тыс. Однако ранее называемые представителями Минздрава показатели занятости коек – до 15-20% – позволяют предположить, что в расчете этого показателя они учитывают меньшее общее количество койко-мест, чем 41 тыс.

Что касается второго критерия (число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания), то пока развитие эпидемии коронавируса в Украине далеко от этого этапа: лучшими были дни, когда число выздоровевших составляло 32-38% от числа новых заболевших.

Третий этап выхода из карантина, согласно правительственному плану, предполагает запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в пределах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

Теги: #коронавирус #минздрав
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