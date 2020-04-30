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10:36 30.04.2020

Уведомлен о подозрении и объявлен в розыск причастный к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета – Офис генпрокурора

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Уведомлен о подозрении и объявлен в розыск причастный к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета – Офис генпрокурора

Уведомлен о подозрении и объявлен в розыск причастный к покушению на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийству его трехлетнего сына, сообщает Офис генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что "фигурант объявлен в международный розыск".

По информации Офиса генпрокурора, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, что дает правовые основания компетентным органам для задержания на территории другого государства.

Офис генпрокурора напоминает, что в январе 2020 года было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в этом уголовном производстве.

"Шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 1 декабря 2019 года неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи". Полиция задержала двух молодых людей, которым предъявлено подозрении в совершении покушения. Одного из них суд уже арестовал на 2 месяца на время расследования.

Теги: #прокуратура #подозрение
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