В течение года украинские пограничники выявили 800 единиц оружия, почти 11 тыс. боеприпасов и 35 кг взрывчатки

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и изъяли в течение года 800 единиц оружия как огнестрельного, так и холодного, почти 11 тыс. боеприпасов и 35 кг взрывчатки.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в последние годы количество попыток контрабанды оружия и боеприпасов через границу уменьшилась, однако такая угроза сохраняется для границы с Россией и админграницахс временно оккупированным Крымом.

"С начала апреля 2019 года на государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и на админграницах с ВОТ АР Крым сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и изъяли 800 единиц оружия как огнестрельного, так и холодного, почти 11 тыс. боеприпасов и 35 кг взрывчатки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что около половины изъятых боеприпасов пограничники обнаружили на КПВВ Донбасса, или вблизи них. В значительной степени на эти результаты повлияли обнаруженные тайники, в частности за год в Донецкой области найдены четыре немалых укрытия.

"Из 35 килограммов взрывчатки, изъятой украинскими пограничниками за 12 месяцев, 30 килограммов - преимущественно пороха - обнаружили на границе с Россией", - добавили в ведомстве.