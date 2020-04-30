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10:28 30.04.2020

ГЭЦ Минздрава создал платформу о применении лекарств при COVID-19

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ГЭЦ Минздрава создал платформу о применении лекарств при COVID-19

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения создал информационную платформу о применении лекарств при COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По ее словам, платформа доступна на сайте ГЭЦ.

Кроме того, Микичак отметила, что министерство регулярно обновляет платформу для повышения квалификации врачей в работе с коронавирусной болезнью.

"Минздрав постоянно обновляет онлайн-платформу обо всех возможных научных программах, вебинарах. Проводим телемосты с иностранными коллегами – провели два с китайскими врачами, один с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Также был телемост с врачом Александровкой больницы. Ближайший телемост запланирован с коллегами из Польши",- сказала она.

Теги: #гэц #коронавирус
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