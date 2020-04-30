Мининфраструктуры в мае планирует установить 5 комплексов автофиксации нарушений ПДД во Львовской области

Министерство инфраструктуры Украины, несмотря на перенос запуска проекта системы видеофиксации нарушений ПДД до завершения в стране карантина, до 1 июня 2020 года планирует установить пять комплексов автофиксации нарушений (КАФ) во Львовской области.

Как сообщил министр Владислав Криклий в своем "Telegram-канале", в настоящее время на дорогах Киевской области уже установлено 25 подобных комплексов, еще 20 работают в столице. К концу года в планах приобрести еще 220 КАФ.

По его словам, к запуску проекта уже доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации, закуплено все необходимое для центра обработки данных и обустройства рабочих мест.

"Ждем завершения карантина, после чего совместно с МВД запустим систему в действие", - добавил Криклий.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Украины откладывает запланированный на 1 мая 2020 года запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантином.