Лесной пожар в Овручском районе Житомирской области локализован
Спасатели в четверг утром локализировали пожар на территории Оручского района Житомирской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"30 апреля в 9:00 пожар вблизи с.Дубовый Гай Овручского района Житомирской области на территории Овручского лесного хозяйства, который возникла 29 апреля, локализован", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.
Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели ликвидируют 4 новых очага лесных пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области.