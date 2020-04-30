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10:18 30.04.2020

Лесной пожар в Овручском районе Житомирской области локализован

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Лесной пожар в Овручском районе Житомирской области локализован

Спасатели в четверг утром локализировали пожар на территории Оручского района Житомирской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 апреля в 9:00 пожар вблизи с.Дубовый Гай Овручского района Житомирской области на территории Овручского лесного хозяйства, который возникла 29 апреля, локализован", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели ликвидируют 4 новых очага лесных пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области.

Теги: #пожар #житомирская_область
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