Минздрав выделит средства на второй-третий год обучения в интернатуре

Министерство здравоохранения осуществляет работу по выделению средств на обучение интернов второго-третьего курса, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Что касается интернатуры: средства для интернов первого года обучения есть в бюджете, мы возвращаем средства для второго-третьего года обучения. Кроме того, в ближайшее время порядок прохождения интернатуры будет получен медучреждениями и учреждениями образования", - сказала она.

Замминистра также сообщила, что министерство намерено вскоре законодательно урегулировать вопрос доступа научно-медицинских работников к деятельности на клинических базах медучреждений.

"Минздрав проводит важную работу, чтобы обеспечить надлежащую подготовку кадров. К сожалению, у нас есть проблема, которая возникла в процессе реформирования, разделение работы во взаимодействии клинических баз с вузами фактически было утеряно. И сегодня большим конфликтом является то, что коммунальные некоммерческие предприятия лишают возможности научно-медицинских работников проводить лечебную работу и экспертную деятельность. Минздрав начал консультации, создал рабгруппу и вскоре мы выйдем на законодательное решение этой проблемы",- сказала Микичак.