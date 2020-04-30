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09:47 30.04.2020

"Укрзализныця" перевезла к месту работы 70 тыс. представителей экстренных служб

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"Укрзализныця" перевезла к месту работы 70 тыс. представителей экстренных служб

"Укрзализныця" (УЗ) с 1 апреля 2020 года перевезла служебными поездами 70 тыс. сотрудников экстренных служб.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, перевезено 63,8 тыс. медиков, более 5 тыс. сотрудников полиции и почти 1 тыс. сотрудников ГСЧС.

Проезд в служебных поездах на период карантина бесплатный.

По согласованию с Министерством инфраструктуры Украины пока курсирует ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников, задействованных в непрерывных производственных процессах, а также работников экстренных служб к их рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз осуществляется автотранспортом.

Теги: #коронавирус #укрзализныця
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