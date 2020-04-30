Степанов: открытие рынков важно для экономики, открытие остального бизнеса планируется после 11 мая

Открытие рынков важно для экономики, открытие остального бизнеса планируется после 11 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Открытие продовольственных рынков – очень важный шаг. Рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции – очень важно для экономики и для цен на эти продукты. Мы нашли способ как их открыть, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. Что касается остального бизнеса – мы планируем открывать с 11 мая",- сказал он.