Степанов: если придерживаться карантинных мер, то у нас не будет пика заболеваемости

Если украинцы будут придерживаться карантинных мер, то Украина сможет избежать пика заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать, благодаря карантинным мерам. Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения не сможет справится с потоком больных",- сказал он.