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09:42 30.04.2020

COVID-19 в мире унес жизни уже почти 230 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

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COVID-19 в мире унес жизни уже почти 230 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени четверга достигло 227 тыс. 671 человека, увеличившись за сутки на 10 тыс. 488 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 3 млн 194 тыс. 523 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 77 тыс. 513 случаев заражения.

Полностью излечились 973,5 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 039 тыс. 909 (60 тыс. 966 скончавшихся), Испании - 236 тыс. 899 (24 тыс. 275), Италии - 203 тыс. 591 (27 тыс. 681), Франции - 166 тыс. 543 (24 тыс. 087), Великобритании - 166 тыс. 441 (26 тыс. 097), Германии - 161 тыс. 539 (6 тыс. 467), Турции - 117 тыс. 589 (3 тыс. 081).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:45 среды выявлено 99 тыс. 399 больных и 972 случая летального исхода, выздоровели 10 тыс. 286 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

Теги: #коронавирус
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