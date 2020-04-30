В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 30 апреля лабораторно подтверждено 54 случая инфицирования коронавирусом, при этом 20 человек уже вылечились от COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 30 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 54 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и два летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.

"Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили медики.

Также на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.