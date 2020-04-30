Во Львовской области количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 14 человек

Во Львовской области количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 14 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличну.

"По состоянию на 08:00 часов во Львове и Львовской области подтверждены 430 случаев инфицирования коронавирусом, из низ 14 летальные", – указано в сообщении.

По состоянию на 29 апреля во Львовской области 13 человек умерли от коронавируса, а у 405 человек лабораторно подтвердили диагноз COVID-19.

В данное время в областной инфекционной больнице находится на лечении 105 пациент, 6 из них – в реанимации, один – на аппарате ИВЛ. Выздоровели 77 пациентов.