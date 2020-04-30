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09:27 30.04.2020

Администрация Трампа пытается ускорить разработку вакцины против COVID-19

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Администрация Трампа пытается ускорить разработку вакцины против COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа планирует резко сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.

По данным осведомленных источников агентства, администрация пытается реализовать проект "Операция сверхзвуковая скорость", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

Один из собеседников уточнил, что цель проекта - получить 300 млн доз вакцины к январю 2021 года.

Ранее эксперты в сфере здравоохранения США заявляли, что вакцина против коронавируса может быть готова в лучшем случае в течение 12-18 месяцев.

В прошлом месяце Трамп поручил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару ускорить разработку вакцины. Чиновники администрации встречались по этому вопросу в течение трех-четырех недель, а в среду в Белом доме прошло совещание по проекту, сообщили источники агентства.

Отмечается, что "Операция сверхзвуковая скорость" будет использовать правительственные ресурсы для быстрого тестирования наиболее перспективных экспериментальных вакцин в мире на животных, а затем начнет скоординированные клинические испытания на людях.

Проект обойдется в миллиарды долларов, заявил один из собеседников.

Он уточнил, что проект будет финансироваться из средств, уже имеющихся в распоряжении правительства.

Теги: #сша #трамп #коронавирус
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