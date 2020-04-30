Более 44 тыс. человек вылечились от COVID-19 в Турции

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в среду, что число вылечившихся от коронавируса в стране превысило 44 тыс. человек, приводит официальные данные агентство "Анадолу".

В то же время за последние сутки в стране диагностировано 2 тыс. 936 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее число инфицированных достигло 117 тыс. 589 человек.

89 пациентов с вирусом умерли, общее число летальных исходов преодолело порог в 3 тыс.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 1 по 3 мая будут ограничены возможности передвижения по стране в рамках сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Ранее турецкие власти уже несколько раз применяли такой режим. Последний раз он продлился с 23 по 26 апреля.

Министерство здравоохранения Турции считает такие меры крайне эффективными.