В Украине за минувшие сутки 540 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 135 выздоровели

На 540 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 11 ранее заболевших умерли, 135 человек выздоровели, всего число инфицированных на 30 апреля составляет 10 406 человек, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 540 человек, из них 45 детей и 87 медработников. Был госпитализирован 121 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Хорошая новость – 135 человек выздоровели. Всего за все время в Украине заболели 10 406 человек, из них 717 детей, а также 2 063 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 1308 человек. Летальных случаев - 261", - сказал Степанов на брифинге утром в четверг.

Вместе с тем, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, обнародованным на странице в соцсети Фейсбук, из 261 скончавшихся 146 - мужчины и 115 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

По состоянию на утро 29 апреля число заболевших с начала распространения Covid-19 в Украине достигло 9 866, из них скончались 250, а общее количество выздоровевших составило 1 103.

йСуточный рост количества заболевших на 28 апреля составлял 401 человек, на 27 апреля - 392 человека, на 26 апреля - 492, на 25 апреля – 478 человек.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине существенно превысил показатели предыдущих дней и стал одним из наибольших с начала пандемии: рекордное количество случаев заболевания Covid-19 в Украине было подтверждено на утро 23 – 578, близкие значения были зафиксированы на утро 17 апреля – 501 человек.

Рост количества жертв Covid-19 за предыдущие трое суток составлял: на 29 апреля – 11 человек, на 28 апреля – 19 человек, на 27 апреля - 11 человек.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 111, 128 и 24 человек.