В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В четверг в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, днем 30 апреля в г. Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, в Карпатах, на большей части страны порывы ветра 15-20 м / с (II уровень опасности). Ночью в Закарпатье значительный дождь (I уровень опасности)», - говориться в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.