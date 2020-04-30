В Житомирской области возникло  4  новых очага лесных пожаров, ведется их ликвидация – ГСЧС

Спасатели ликвидируют 4 новых очага лесных пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области, ведется их ликвидация, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 апреля вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива. 29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 80 га). 29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки (огнем пройдено около 25 га). 29 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 15 га)…По состоянию на 7 ч. 30 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 человека личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.