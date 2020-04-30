Пожары в  Чернобыльской зоне локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления– ГСЧС

По состоянию на утро четверга, 30 апреля, пожары в Чернобыльской зоне локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Сообщается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелую инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тыс. 55 км минерализованных полос. К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми 29 апреля осуществлено 42 сброса - 84 т воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 354 сбросы - 5 тыс. 378 т воды).