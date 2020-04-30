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07:23 30.04.2020

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму  - штаб ООС

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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму  - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 29 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Верхнеторецкое, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Старогнатовка,  Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Новотошковское, Орехово, Новозвановка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее двух ранили.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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