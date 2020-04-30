В Киеве создадут три новых детских дома семейного типа - КГГА

Для обеспечения семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, Днепровского, Подольского и Соломенского районов Киева будут созданы новые детские дома семейного типа, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

«Сегодня в столице около 2400 детей имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 91% устроены в семейные формы воспитания. Город давно держит курс на то, чтобы они воспитывались в семьях или в условиях, приближенных к семейным. Детский дом семейного типа зарекомендовал себя как эффективный заведение воспитания детей в семейных условиях», - отметила Хонда.

По ее словам, квартиры, которые будут использованы ДДСТ, уже переданы на баланс районных администраций и скоро там начнутся ремонты. Все три квартиры находятся в одном доме Соломенского района. Они смогут обеспечить воспитание около 30 детей.

Зампредседателя КГГА также добавила, что на сегодня в Киеве уже функционирует 26 ДДСТ, в которых воспитываются 182 ребенка.