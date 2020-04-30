Чиновник ОГА и директор частной фирмы, подозреваемые в завладении средств выделенных на строительство школы, взяты под стражу – прокуратура

Экс-чиновник Закарпатской областной государственной администрации и директор частной фирмы, подозреваемые в завладении средств выделенных на строительство школы, взяты под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

«По ходатайству прокурора следственным судьей Ужгородского горрайонного суда взят под стражу на 60 суток бывший чиновник ОГА и директор частной фирмы, которые подозреваются в завладении около 800 тыс грн, выделенных на строительство школы. Кроме того, следственным судьей определено альтернативный мера пресечения в виде более 630 тыс грн залога каждому из фигурантов дела», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Закарпатской области в среду.

По версии следствия, директор фирмы, зная о завышении расходов на строительство школы, а также то, что фактически ряд работ определенных документацией не выполнены, подал в структурное подразделение ОГА акты об их полном выполнении. В дальнейшем, начальник управления капитального строительства Закарпатской ОГА, будучи в сговоре с директором фирмы, собственноручно показал их достоверность.

«Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины и ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 УК Украины», - подытожили в прокуратуре.