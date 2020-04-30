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04:57 30.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом, все "импортированы" - власти

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За сутки в материковом Китае выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом, все "импортированы" - власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 862 случая заражения, из них 1 тыс. 664 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны четвертый день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 37 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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