Мониторинговая миссия ООН: необходимы неотложные меры для предотвращения распространения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Украины

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер призывает правительство Украины, чтобы были приняты меры для защиты лиц, содержащихся под стражей в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

«Я очень обеспокоена тем, что в пенитенциарных учреждениях в Черновцах и Кропивницком зафиксированы случаи заражения COVID-19. Существует настоятельная необходимость усилить меры, принимаемые в местах содержания под стражей, поскольку COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом», - заявила Богнер.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметила, что украинским правительством принят план реагирования на пандемию для предотвращения попадания и распространения COVID-19 в местах содержания под стражей, но вызывает беспокойство сроки его реализации.

«Я призываю Министерство юстиции и Министерство здравоохранения усилить реагирование на COVID-19 в пенитенциарной системе Украины, в частности путем совершенствования скрининга сотрудников и задержанных лиц, прибывающих, а также соблюдение социального дистанцирования, предоставление дезинфицирующих средств и применения других мер для того, чтобы остановить распространение вируса. Я также призываю доноров помочь обеспечить пенитенциарные учреждения средствами защиты », - заявила Богнер.

«Я хотела бы отметить активную роль Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в предотвращении COVID-19 в пенитенциарной системе, и призываю ее офис продолжать уделять внимание соблюдению прав лиц, содержащихся под стражей», - подытожила Богнер.