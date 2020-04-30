События

01:27 30.04.2020

Трамп вскоре планирует возобновить поездки по стране, приостановленные из-за COVID-19

1 мин читать
Трамп вскоре планирует возобновить поездки по стране, приостановленные из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе, скоро я собираюсь в Огайо, я надеюсь, в недалеком будущем мы начнем передвигаться, у нас будут крупные встречи, на которых люди будут сидеть близко друг к другу. Я не могу представить себе встречу, на которой люди сидят (на расстоянии) шести стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тыс. участников", - сказал он.

На вопрос о том, когда могут возобновиться такие массовые мероприятия, Трамп ответил, что "это зависит от конкретного штата".

Ранее президент США огласил стратегию по возвращению страны к нормальной жизни после окончания пандемии COVID-19. В этой стратегии значительные полномочия по смягчению и отмене жестких мер делегированы губернаторам штатов.

Теги: #поездки #сша #планы #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:54 30.04.2020
Трамп предрекает "пару неудачных лет" для американских энергетических компаний

Трамп предрекает "пару неудачных лет" для американских энергетических компаний

23:58 29.04.2020
Трамп: в США провели уже 6 млн тестов на коронавирус - больше, чем кто бы то ни было

Трамп: в США провели уже 6 млн тестов на коронавирус - больше, чем кто бы то ни было

21:04 29.04.2020
ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

17:58 29.04.2020
США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

17:48 29.04.2020
США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

17:02 29.04.2020
Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

08:12 29.04.2020
В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

23:32 28.04.2020
Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

20:26 28.04.2020
В штате Нью-Йорк фиксируется снижение ежесуточного показателя смертности пациентов с коронавирусом - губернатор

В штате Нью-Йорк фиксируется снижение ежесуточного показателя смертности пациентов с коронавирусом - губернатор

09:43 28.04.2020
Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 40 человек погибли во время пожара в Южной Корее

Автоматика выключила энергоблок Ривненской АЭС – Герус

Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

В Донецкой области диагностировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

Развитие ситуации с коронавирусом в Бельгии позволяет приступить к выходу из режима изоляции с 4 мая - премьер

ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА