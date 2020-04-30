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00:54 30.04.2020

Трамп предрекает "пару неудачных лет" для американских энергетических компаний

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Трамп предрекает "пару неудачных лет" для американских энергетических компаний

Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени представить план по поддержке американских нефтегазовых компаний и предупредил, что в ближайшие годы у них все равно будут трудности.

"Будет пара плохих лет (в сфере энергетики - ИФ)", - сказал он на встрече в Белом доме с представителями бизнеса.

При этом Трамп отметил, что его администрация "скоро" представит план по поддержке компаний, работающих в сфере энергетики США.

"Нефть - это несущая стена мира", - заверил он, пояснив, что альтернативные источники энергии сейчас не в состоянии заменить углеводороды.

 

 

Теги: #сша #трамп #энергетика
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