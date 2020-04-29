Трамп: в США провели уже 6 млн тестов на коронавирус - больше, чем кто бы то ни было

В США врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Мы провели около 6 млн тестов. Это больше, чем в любой другой стране", - сказал он во время встречи с представителями бизнеса в Белом доме.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пояснил, что в настоящее время в стране проводят по миллиону тестов в неделю, однако в ближайшее время этот показатель достигнет 2 млн в неделю.