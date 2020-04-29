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23:46 29.04.2020

Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

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Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

УПассажиры авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) смогли вылететь чартерным рейсом PS1118 Киев - Лондон, который должен был состояться в 12:40 29 апреля и отложился из-за запрета Государственной авиационной службы Украины на вылет.

Об этом изданию «Громадсське» рассказал один из пассажиров рейса PS1118 Киев - Лондон Олег Тумак.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально самолет должен был отправится в 12:40. Из-за бюрократических формальностей вылет рейса в Лондон задержался на 9 часов.

Как сообщалось ранее, рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за границей.

Запрет от Госавиаслужбы на вылет рейса МАУ в Лондон был получен за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылок на нормативные документы.

 Более 100 пассажиров, все время находились в терминале аэропорта «Борисполь».

им

Теги: #мау #заробитчане #украина #спецрейсы
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