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23:18 29.04.2020

В Донецкой области диагностировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19 – глава ОГА

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В Донецкой области диагностировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19 – глава ОГА

В Донецкой области диагностировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«16 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток: 10 в  Мариуполе, 2 в Мангуше, 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 в Константиновке», - написал Кириленко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Глава ОГА отметил, что пациенты из Мариуполя и Мангуша - из круга контактных лиц с областной больницы интенсивного лечения (г.Мариуполь). Среди них - один медработник и 4-летний ребенок. Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связанные с пребыванием за границей.

«Таким образом, с момента объявления карантина имеем 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1 завершился летальным исходом, 11 пациентов выздоровели, остальные продолжает лечение», - подытожил Кириленко.

Теги: #коронавирус #украина #донецкая
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