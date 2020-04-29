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22:50 29.04.2020

В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

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В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"По состоянию на 22:00, общая численность заражений составляет 374 человека. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 126 человек, в Коростене - 69, и в Бердичеве - 73.", – написал чиновник на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером.

Глава облгосадминистрации отметил, что численность больных COVID-19 выросла на 17 человек. Количество выздоровевших пациентов – 21. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме.

 

Теги: #житомирская #украина #коронавирус
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