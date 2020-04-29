События

22:34 29.04.2020

Развитие ситуации с коронавирусом в Бельгии позволяет приступить к выходу из режима изоляции с 4 мая - премьер

1 мин читать
Развитие ситуации с коронавирусом в Бельгии позволяет приступить к выходу из режима изоляции с 4 мая - премьер

Первая фаза выхода Бельгии из режима изоляции начнется 4 мая, как это предусмотрено объявленным в конце прошлой недели планом, подтвердила в среду премьер-министр страны Софи Вильмес.

Она заявила об этом в коммюнике по итогам совещания федерального правительства, руководителей регионов и специальной экспертной группы, созданной для разработки плана постепенной отмены ограничений.

В документе сообщается, что, по оценке экспертов, нынешнее развитие эпидемии COVID-19 позволяет, как и предусмотрено, приступить 4 мая к начальной фазе бельгийского плана выхода из режима изоляции.

При этом эксперты настаивали на том, чтобы как можно скорее были введены "необходимые защитные меры, (расширенное) тестирование и отслеживание (контактов зараженных)", которые должны сопровождать процесс постепенного выхода.

В четверг будет опубликован королевский указ по мерам, связанным с реализацией начальной фазы.

В минувшую пятницу Национальный совет безопасности Бельгии после почти восьми часов дискуссий согласовал план из трех фаз.

Первая фаза разделена на два этапа - 4 и 11 мая. На первом этапе по-прежнему приветствуется дистанционная работа на предприятиях и в учреждениях, где это возможно. Где невозможно - предусмотрено постепенное возобновление работы при соблюдении правил эпидемиологической безопасности.

Второй этап предполагается начать 11 мая. Ожидается, что откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.

Теги: #коронавирус #выход #бельгия #самоизоляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:50 29.04.2020
В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

21:54 29.04.2020
Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

21:01 29.04.2020
В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

20:57 29.04.2020
Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

20:53 29.04.2020
Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

20:37 29.04.2020
Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 26 тыс. человек после включения в статистику умерших вне больниц - СМИ

Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 26 тыс. человек после включения в статистику умерших вне больниц - СМИ

20:01 29.04.2020
Число скончавшихся в Турции инфицированных коронавирусом превысило 3 тыс.

Число скончавшихся в Турции инфицированных коронавирусом превысило 3 тыс.

19:06 29.04.2020
В Молдове скончались уже 111 человек с коронавирусом

В Молдове скончались уже 111 человек с коронавирусом

18:05 29.04.2020
В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

17:58 29.04.2020
США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

Благодаря поставкам медсредств из Китая врачи защищены сейчас на четыре недели вперед – замглавы ОП

ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

Продолжается подсчет стоимости создания государственного авиаперевозчика – замглавы ОП

По всей Германии турагенты вышли на митинги, требуя финансовой поддержки от властей

ГБР сообщило о подозрении еще одному работнику спецподразделения "Беркут" по делу о разгоне Майдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА