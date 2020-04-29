Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, во вторник, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, отмечается, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома.

"К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.