События

21:05 29.04.2020

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

1 мин читать
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, во вторник, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, отмечается, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома.

"К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 29.04.2020
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

13:36 29.04.2020
Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, под Новомихайловкой военный получил боевую травму – Минобороны

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, под Новомихайловкой военный получил боевую травму – Минобороны

07:32 29.04.2020
Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

23:33 28.04.2020
Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

18:10 28.04.2020
Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

07:32 28.04.2020
Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

18:00 27.04.2020
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

13:56 27.04.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

13:29 27.04.2020
Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

07:14 27.04.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

ПОСЛЕДНЕЕ

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Благодаря поставкам медсредств из Китая врачи защищены сейчас на четыре недели вперед – замглавы ОП

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

Продолжается подсчет стоимости создания государственного авиаперевозчика – замглавы ОП

Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 26 тыс. человек после включения в статистику умерших вне больниц - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА